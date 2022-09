Beveren n'est pas le seul à s'intéresser à Dieumerci Mbokani, l'attaquant cité également à Seraing !

À 36 ans, Dieumerci Mbokani continue à intéresser les clubs belges. Jeudi, nous révélions l’intérêt du SK Beveren pour l’attaquant congolais. Des négociations entre les deux parties avaient déjà commencé et le joueur semblait intéressé par cette opportunité. Beveren évolue actuellement en Challenger Pro League et espère retrouver l’élite au plus vite malgré un début de campagne difficile (5 points sur 12 et une sixième place au classement général).

Beveren n’est pas le seul club intéressé. Dieumerci Mbokani serait également courtisé par Seraing. Le club liégeois, déjà très actif durant le mercato estival, n’a pas trouvé de réel buteur et se serait donc penché sur le profil de l’attaquant congolais. Il correspond au profil tant demandé par José Jeunechamps, qui a très bien connu le Congolais lors de ses passages au Standard et à l’Antwerp : de l’expérience, de l’efficacité et une période d’adaptation assez courte.

Actuellement au Congo, Dieumerci Mbokani reviendra en Belgique la semaine prochaine pour trouver un nouvel employeur. S’il opte pour Seraing, il devra certainement mettre de l’eau dans son vin sur le plan financier tant le club liégeois ne bénéficie d’une grande marge de manœuvre à ce niveau.

Pour rappel, Mbokani est actuellement sans contrat après avoir rompu son bail avec le Kuwait SC. Il peut donc s’engager pour n’importe quel club à n’importe quel moment.