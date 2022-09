Sandro Trémoulet déçu après la défaite de Seraing: "On repart d’ici avec beaucoup de regrets"

"En première période, on a joué avec trop de retenue, en n'étant pas assez tranchant dans les duels mais je ne saurais pas vous dire pourquoi, explique Sandro Trémoulet, qui a échangé son maillot avec Vincent Janssen dans les vestiaires. Quand on joue contre le premier, on n'a pas de pression. Nous avons bien su rebondir en seconde période. Nous avons mis une autre intensité dans notre jeu, cela nous a permis de nous créer plusieurs opportunités. Je pense même que l'égalisation aurait été méritée. Au final, nous repartons d'ici avec beaucoup de regrets."

Cette différence d'efficacité marque également la différence entre une équipe appelée à lutter pour le titre et une autre qui devra se battre pour le maintien. "L'Antwerp n'a pas eu beaucoup d'occasions franches mais a été très concret. Nous sommes déçus, mais pas abattus. Le staff ne nous lâche pas, on va continuer à se battre."