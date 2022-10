Seraing rejoint par Ostende en fin de match, OHL s'impose largement à Zulte Waregem

Face à Ostende, Seraing a ouvert le score grâce à un penalty de Marius (55e). L'attaquant sérésien se faisait justice lui-même après une faute d'Osaze Urhoghide. Seraing devait terminer la rencontre à dix, Abdoulaye Sylla recevant une carte rouge pour avoir arrêté fautivement Mohamed Berte lancé vers le but (69e). Les troupes José Jeunechamps tenaient jusque dans les arrêts de jeu, mais craquaient lorsque Zech Medley reprenait victorieusement de la tête un centre de la gauche d'Indy Boonen (90e+1).

Ostende (11 points) et Seraing (10 points), se suivent au classement, où ils sont 13e et 14e.

Contre Zulte Waregem, Oud-Heverlee Louvain était mené à la pause après le but de Jelle Vossen (40e). Marc Brys faisait monter Mario Gonzalez et Sofian Kiyine au retour des vestiaires. Un coaching directement gagnant puisque Gonzalez égalisait à la 51e, Kiyine donnait l'avantage à OHL à la 58e et Gonzalez marquait un deuxième but à la 65e (1-3). Casper De Norre allait marquer deux fois en quelques minutes, d'abord contre son camp (2-3, 74e) puis dans le bon but (2-4, 77e). Gonzalez complétait son festival avec un triplé à la 90e+1 (2-5).

Oud-Heverlee prend la quatrième place avec 20 points. Zulte Waregem (5 points) reste lanterne rouge.