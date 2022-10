Seraing peut-il stopper la marche en avant de Westerlo ? "Nous devons gratter des points un peu partout", affirme José Jeunechamps

Les Sérésiens jonglent avec les émotions depuis deux semaines. La joie après le succès décroché sur la pelouse de Sclessin a laissé place à la déception, consécutive aux deux points perdus face à Ostende au bout du temps additionnel.



Ce vendredi soir, les Métallos devront mettre leurs sentiments de côté pour ne pas prendre l'eau lors de leur voyage chez l'une des équipes en forme de la série, Westerlo. Les Campinois restent sur des succès de prestige contre Anderlecht, ainsi qu'à Charleroi et Bruges. Excusez du peu ! « Je connais très bien cette équipe que j'ai affrontée à quatre reprises l'année dernière », explique José Jeunechamps, qui était aux commandes de Mouscron lors du défunt exercice. « Il ne reste plus que trois joueurs de l'équipe qui a décroché le titre en D2 mais les principes de jeu restent les mêmes. C'est la patte d'un excellent entraîneur, Jonas De Roeck. Ils ont aussi renforcé leur onze de base grâce à un recrutement intelligent avec les arrivées de Nacer Chadli et Sinan Bolat. »



Sur le papier, Westerlo est un concurrent direct de Seraing dans la lutte pour le maintien. Avec neuf points d'avance sur le premier relégué, les Campinois semblent déjà avoir creusé une avance suffisamment importante pour ne pas jouer avec la peur au ventre. « Un concurrent ? Au vu du budget du club et des joueurs qui ont signé, on peut dire que c'est un faux pauvre, un peu comme l'Union », sourit José Jeunechamps. « Quoi qu'il arrive, nous devons être capables de gratter des points partout. »



Cela ne s'annonce pas simple, tant Westerlo joue avec réussite. Jonas De Roeck peut compter sur un flanc gauche De Cuyper-Chadli particulièrement offensif et complémentaire, capable de semer la zizanie chez les meilleurs. Demandez au flanc droit d'Anderlecht ce qu'il pense… « C'est une équipe qui aime avoir le ballon et jouer vers l'avant », dit le coach, conscient que son milieu devra parfaitement coulisser pour ne pas laisser le pauvre Marsoni face à deux joueurs.



Privé de plusieurs pions importants (Lepoint, Kilota, Ba, Dietsch…), Seraing a l'occasion de prouver, une nouvelle fois, son aisance à l'extérieur, comme l'attestent ses succès à Eupen, Malines et au Standard. Les motifs incitant à l'optimisme sont nombreux, entre une défense bien en place, des pistons au mieux de leur forme et un Marius toujours aussi imprévisible. Les progrès de ce groupe sont manifestes. « Ce sont des joueurs très réceptifs. Même quand ils sont libres, ils restent sur le terrain. C'est nous qui devons leur demander d'arrêter de jouer. Ils sont en progression constante », termine José Jeunechamps.