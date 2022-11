Jean-Sébastien Legros (Seraing) va coacher son premier match en D1A : "Tristesse, déception, excitation, je suis passé par toutes les émotions"

Le nouvel entraîneur sérésien a succédé à José Jeunechamps en début de semaine et doit préparer le match important face à Saint-Trond.

Ce vendredi était la journée des premières à Seraing. Première semaine de Jean-Sébastien Legros comme entraîneur principal et première conférence de presse avant la réception de Saint-Trond. Le successeur de José Jeunechamps a tenu à rendre hommage à celui qui lui a donné une chance dans un staff technique de l’élite durant l’été, tout en assurant qu’il essaierait d’apporter l’un ou l’autre changement dans le jeu offensif.

Comment avez-vous vécu ce début de semaine ?

"C’est beaucoup d’émotions et de sentiments partagés. Il y a de la tristesse, de la déception, de l’excitation. Je n’ai pas vécu une semaine sereine car les émotions s’entrechoquaient dans ma tête. D’un point de vue personnel, ces quelques jours n’étaient pas simples, mais je me suis noyé dans le travail avec mon staff technique. Mes adjoints m’ont bien aidé à gérer le travail au quotidien car nous n’avons pas le temps de gamberger, il faut remobiliser les troupes et aller de l’avant."

Le club vous a-t-il expliqué pourquoi il vous avait choisi pour succéder à José Jeunechamps ?

"Carlos Freitas (le directeur sportif) est présent à tous les entraînements et il pense que je peux apporter quelque chose au groupe. On avait parlé tous les deux lorsque j’ai signé mon contrat d’adjoint durant l’été. Il est revenu sur cette discussion durant laquelle ma façon de voir le football l’a intéressé. Je ne suis pas naïf : il y a une réalité budgétaire dans ce club et si les dirigeants avaient eu les moyens d’embaucher un coach à succès, ils l’auraient certainement fait."

Cette promotion comme T1 représente une belle opportunité pour vous, qui avez commencé le coaching il y a un peu plus de trois ans.

"Ce n’est pas un contexte joyeux tout de même car je suis attaché à José (Jeunechamps) et je suis conscient de tout le travail accompli. Je l’ai d’ailleurs eu au téléphone avant d’accepter le job. Les dirigeants l’ont bien compris et m’ont même dit de prendre mon temps avant de donner ma décision. José m’a dit de faire la part des choses entre l’affectif, l’humain et le travail."

Allez-vous amener des changements dans le jeu de votre équipe ?

"Le bilan à domicile est très décevant et à cette cadence, on ne pourra pas assurer le maintien du club. On doit faire beaucoup mieux. Tout le monde est bien conscient que le travail mis en place par José Jeunechamps est important, notamment au niveau de l’organisation comme l’ont relevé les observateurs extérieurs. Nous allons conserver cette organisation, tout en essayant d’amener un peu plus d’ambitions offensives."

Surtout à domicile, par exemple dès ce samedi face à Saint-Trond.

"Le Pairay, c’est un terrain particulier. On doit en faire une force mais j’ai l’impression que nous ne parvenons pas à apprivoiser notre terrain. Si nous pouvions continuer à être performants à l’extérieur, tout en prenant plus de points à domicile, nous serions concernés par la bagarre pour le maintien."