A dix, Seraing se fait renverser par Saint-Trond; le Cercle émerge de justesse contre OHL

Samedi après-midi, Seraing s'est incliné contre Saint-Trond, 1-2, pour le compte de la 16e journée de Pro League. Réduits à dix en première mi-temps, les Serésiens ont pris l'avantage avant de s'écrouler en fin de rencontre. Ils demeurent la lanterne rouge de la D1A avec 11 points après cette 11e défaite et la 4e consécutive.

Seraing, désormais coaché par Jean-Sébastien Legros, a vu Mvoue se faire exclure pour une deuxième carte jaune à quelques minutes du repos (44e), mais les Métallos ont pris l'avantage avant le retour aux vestiaires sur un contre fulgurant lancé et conclu par Vagner, qui a plongé devant les défenseurs pour transformer un tir de Poaty repoussé par Schmidt (1-0, 45e+2).

À dix, les Serésiens ont longtemps résisté avant de s'écrouler en fin de rencontre. Hayashi a égalisé dans le dernier quart d'heure, contrôlant un centre de Bocat aux abords des six mètres et se retournant pour loger le ballon dans la lucarne (1-1, 77e). Dans la foulée, Bruno a offert la victoire aux Trudonnaires en concluant au deuxième poteau un centre de van Dessel (1-2, 79e).

Du côté de Bruges, le Cercle a pris le contrôle face à Louvain grâce à Ueda, lequel s'est retrouvé à la réception d'un centre en cloche de Somers pour propulser le ballon de la tête dans le but (1-0, 36e). Gonzalez lui a rapidement répondu en plantant sa dixième rose de la saison d'un enchaînement contrôle de la poitrine et reprise à la suite d'une passe millimétrée de De Norre, par-dessus la défense (1-1, 41e).

Dans dans le temps additionnel de la rencontre, Ravych a finalement arraché les trois points pour le Cercle en convertissant un deuxième ballon arrivé dans ses pieds à la suite d'une phase arrêtée (2-1, 90e+1).

Au classement, Seraing reste donc dernier avec seulement 11 points. Saint-Trond remonte à la 7e place avec 23 points, soit un de plus que Louvain et le Cercle, qui occupent les 9e et 10e places.