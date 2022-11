Accueil ... ... Jupiler Pro League Seraing Seraing : profiter du coup de boost psychologique de la Coupe pour quitter la lanterne rouge Les Métallos doivent absolument prendre un point, au minimum, à Louvain pour continuer à se mêler à la lutte pour le maintien. Michael Franken Après la victoire en Coupe face à Charleroi, les Métallos veulent continuer sur leur lancée. ©VKA

Seraing n’a pas eu le temps de profiter de sa qualification héroïque face à Charleroi en Coupe de Belgique (4-1). Trois jours plus tard, les Métallos disputent une rencontre encore plus importante dans le cadre de la lutte pour le maintien. Le voyage à Louvain doit leur permettre d’entamer la longue trêve internationale avec le plus...