”La bataille physique” courtraisienne attend Seraing

Insuffisant pour se délester de l’encombrante place de lanterne rouge mais l’essentiel ne se trouve pas dans leur position au classement. En parvenant à réaliser une série, les pensionnaires du Pairay n’ont pas lâché. En cas de victoire à Courtrai, ils parviendraient à recoller à leur adversaire du jour.

Le derby a rassuré. Le matricule 167 a tenu tête aux Rouches. En fin de match, Lepoint et ses partenaires auraient même pu accrocher leur première victoire de la saison à domicile en championnat. Si Courtrai s’est transfiguré depuis l’arrivée de Bernd Stork, les raisons de croire à un résultat ce mercredi sont nombreuses.

En déplacement, les Liégeois ont démontré à Eupen, à Malines ou à Ostende qu’ils n’étaient pas la même équipe que lorsqu’ils reçoivent. Malgré cela, Jean-Sébastien Legros reste prudent. “Courtrai est une équipe qui fait preuve d’agressivité. Il y a beaucoup d’intensité dans leur jeu. L’ambiance de leur stade est particulière. On doit s’attendre à une bataille physique.” Il faudra toujours composer sans Marius, toujours en proie à ses soucis musculaires, mais qui aurait fait du bien dans les duels.

En face, le KVK a glané de beaux succès de prestige notamment face à Genk et à Louvain mais la sérénité n’est pas de mise pour autant. En plus de Benchaib, De Bruyn et Radovanovic, Dessoleil et Vandendriessche sont également écartés de l’équipe.

”C’est à 100 % ma décision. C’était difficile pour Dorian, mais je dois être honnête avec lui et tout le monde dans l’équipe, justifie Storck. Ses données n’étaient pas bonnes pour un joueur de son niveau. J’ai annoncé également la nouvelle à Kevin, il peut chercher un nouveau club. J’ai expliqué aussi à Ilic que Vandenberghe avait obtenu trois matches pour faire ses preuves dans le but. Ilic ne comprend apparemment pas cela et fait maintenant pression pour un transfert. C’est dommage, car nous ne voulons pas le perdre. C’est le football, après tout.”

À Seraing de profiter de ce climat délétère au risque d’être décroché dans la course au maintien.