Malgré du caractère, Seraing s'incline contre Courtrai (3-2)

Cette erreur d’arbitrage n’a pas empêché Seraing de réagir très vite. Vagner a converti un penalty suite à une faure d’Avenatti qui a prouvé qu’un attaquant défend rarement comme un défenseur lorsqu’il s’y essaie (1-1, 18e).

Et puis, le KVK a déployé son jeu. Les dépassements de position des joueurs, chère à Bernd Storck, ont complètement perturbé le pressing liégeois. Tout devenait plus difficile pour eux. Messaoudi en profitait pour remettre les “Kerels” devant (2-1, 23e). Comme à l’entraînement, les pensionnaires du stade des Éperons d’Or effectuaient leur partition sans être gênés tout en étant imparfait à la finition. Avenatti manquait de tuer la rencontre avant la mi-temps, trouvant la barre transversale.

À force de rester en vie, le matricule 167 a fini par y croire malgré l’exclusion d’Mbow (55e) coupable d’un excès d’agressivité. Cinq minutes plus tard, Vagner a pris ses responsabilités en inscrivant son doublé d’un sublime coup-franc (2-2, 60e).

Le hic, c’est qu’on ne peut rien revendiquer lorsqu’on ne montre pas de la rigueur dans le marquage. Totalement déséquilibrés suite à leur infériorité numérique, les Sérésiens ont laissé Selemani, seul, reprendre un centre d’Atemona (3-2, 63e).

Poaty a bien eu l’occasion d’offrir l’égalisation mais il a manqué la cible. Avec la victoire de Zulte à Anderlecht, Seraing se trouve distancé dans la course au maintien. À cinq points du premier non-relégable, Eupen, et désormais à six longueurs de leur adversaire du jour, les partenaires de Bernier ont perdu une bonne partie de leurs espoirs de sauvetage. À moins d’un exploit contre Anderlecht ?