À Seraing, on est très fâché sur l’arbitrage : “On n’intéresse personne mais on paie aussi le VAR 12 500€ par match”

Il a illustré ses propos avec quatre phases. “Sur le premier but, le VAR trace les deux lignes habituelles puis elle est diffusée à la télé. Cela montre que l’attaquant de Courtrai est hors-jeu mais le but est validé quand même. Il y a aussi la carte rouge de Mbow qui touche le ballon. Dans le rapport, on mentionne qu’il a été exclu parce qu’il est dernier homme. Mais regardez : le ballon part totalement vers l’extérieur du terrain et d’autres défenseurs sont sur la même ligne. Sur le troisième but de Courtrai, Sambu prend une semelle de Bruno sur la malléole et ils marquent dans la foulée. Et dans les derniers instants, il y a une grosse faute sur Lepoint et on ne siffle rien. Aucun check du VAR. Nous aussi, on paie 12 500€ par match pour avoir l’arbitrage vidéo… Tu sors d’un match comme ça en te posant des questions. Surtout que ce n’est pas la première fois contre Seraing.”

Autant dire que la prestation de l’arbitre Kevin Van Damme sera scrutée de près dimanche lors du duel face à Anderlecht.