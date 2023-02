Sans renforts, Seraing doit réaliser une mission impossible

John Nekadio, cinq matchs de Challenger Pro League cette saison avec l’équipe U23 du Standard, est venu enrichir un noyau délesté de Simon Elisor, Leroy Abanda et Sérgio Conceição Jr. Certes, ces trois éléments n’ont guère constitué des réussites au Pairay et ils n’étaient pas forcément des titulaires.

Ce n’est pas leurs départs qui sont le plus grave. C’est bien l’absence de recrues qui semblent un peu plus éloigner Seraing de ses rêves de maintien. “On fait avec les moyens du bord. Je ne m’attendais pas à un mercato de folie. J’aurais bien aimé avoir un Vormer ou un Brüls mais notre mercato reflète notre réalité”, commente Jean-Sébastien Legros

Le signal envoyé par la direction à ses joueurs a été catastrophique. Une situation regrettable tant la perspective de rester en D1A est compliquée mais jouable mathématiquement parlant. Eupen n’est qu’à six points de la 15e place, et le matricule 167 entame un mois décisif où l’affrontement face à Zulte Waregem (au Pairay le 18 février) ressemblera à celui de la dernière chance.

Marius revient dans le groupe

Pour espérer rester dans la course jusqu’au bout, il faudra aussi vaincre le signe indien et gagner enfin à domicile après un an sans victoire. Ce serait judicieux de le faire dès ce samedi face à Louvain. Le hic, c’est que Jean-Sébastien Legros devra composer sans Bernier.

Courtisé (Metz et Gand le voulaient en janvier) et en fin de contrat l’été prochain, l’attaquant est resté mais sa pubalgie nécessite d’être traitée. “On craint devoir se passer de lui jusqu’à la fin de l’exercice”, soupire le technicien. Seul rayon de soleil parmi toutes ces mauvaises nouvelles, le retour de Marius.

Avant sa blessure il y a trois mois, le Tchadien marquait une fois tous les deux matchs. Il doit régler le problème offensif sérésien. Kilota et Ba reviennent également de blessures. Ce sont bien les seuls maigres arguments pour entretenir le rêve de se sauver.