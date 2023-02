Battu par Malines, Seraing dit (presque) adieu au maintien

Samedi après-midi, Malines s'est imposé 0-2 à Seraing lors de la 27 journée de Jupiler Pro League. Hairemans (35e) et Da Cruz (56e) ont marqué les buts du KVM. Toujours en position de lanterne rouge du classement avec 19 points, les Métallos restent plus que jamais menacés de relégation. Ce premier succès en déplacement depuis le 10 septembre permet au "Malinwa" de pointer au 13e rang avec 30 points, 7 unités devant Zulte Waregem, 16e et premier menacé, tout en ayant joué un match de moins.