La chronique de Christophe Franken : Seraing ne manquera à personne en Pro League

Encore battu et avec un calendrier démentiel jusqu’en fin de saison, Seraing est condamné à basculer en D2.

Le titre est dur, violent même. On imagine qu’à Seraing, on ne sera pas ravi de le lire. Et le coach Jean-Sébastien Legros l’affichera peut-être dans son vestiaire, pour tenter de lever un ultime levier...