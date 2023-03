Du scotch, des ciseaux et de la colle : plus rien ne sauvera Seraing

Alors qu’en première mi-temps les Anversois portaient un maillot noir et un short rouge, les Sérésiens avaient enfilé une tunique rouge et un short noir. La solution ? Vu que le Great Old n’avait pas prévu d’autre jeu de maillot, les locaux sont ressortis vêtus de blanc. Reste que les numéros de certains ne correspondaient pas. Rien qu’un peu de tape et un marqueur ne puissent résoudre…

Au fil des matchs, l'espoir d'un miracle s'essouffle. À se demander s'il existe encore. ©VKA

”Cette histoire est ridicule et je ne préfère pas en parler, a commencé Christophe Lepoint. J’en rigole en fait. À la pause, j’ai dit que c’était à l’Antwerp d’enfiler son maillot blanc, car ce n’était pas à nous de le faire étant donné que nous étions à la maison. Mais ils sont venus sans un deuxième jeu de maillot à l’extérieur. Ils auraient dû alors porter le nôtre, mais ce ne fut pas le cas. Bizarre. Mais de notre côté, nous n’avions pas deux jeux de maillots… C’est encore pire. J’aurai tout vu durant ma carrière. Nous avons été ridicules. On va encore parler de nous. C’est pour notre pomme.”

guillement “Nous avons été ridicules. C'est pour notre pomme.”

Peu importe, la partie était déjà jouée de toute façon. Déjà que la tâche s’annonçait ardue pour Seraing, Oparé a fauché Janssen, qui filait seul au but, après 10 minutes à peine. En infériorité numérique, les Métallos n’ont offert que très peu de résistance par la suite.

“Pas terminer à la dernière place”

Comme lors de la claque infligée à Malines une semaine plus tôt, les Néerlandais du matricule 1 ont fait la différence. Ekkelenkamp a ouvert le score au quart d’heure. Avant que Janssen ne plante son 16e de la saison en Pro League, cinq minutes plus tard. “Les conditions étaient difficiles, a retenu van Bommel. Il faut prendre le match en main rapidement pour obtenir les trois points. Chose que nous avons faite.”

Depuis des semaines, l’opération sauvetage de Seraing s’apparente à une mission impossible. Au fil des matchs, l’espoir d’un miracle s’essouffle. À se demander s’il existe encore. Certes, les Sérésiens pourront dire qu’ils ont fait preuve d’agressivité et de courage en deuxième mi-temps… La réalité est que, à cinq rencontres de la fin de la phase classique, les troupes de Legros sont à huit points de Courtrai et d’Eupen, les premiers non relégables. Leurs derniers adversaires ? Saint-Trond, La Gantoise, le Club Bruges, l’Union SG et Westerlo. Autant dire que tout semble indiquer que les Métallos sont condamnés. “Mathématiquement, tout reste possible, mais nous allons arrêter de parler du classement, car il faut rester réaliste, a déclaré Lepoint. Nous allons essayer d’emmerder toutes ces équipes qui veulent jouer les playoffs (sic). Si nous n’arrivons pas à nous sauver, nous ne voulons pas terminer à la dernière place.”

Le technique

Seraing : Dietsch ; Sambu, Oparé, Lepoint, Mbow, Poaty ; Sissoko (67e Sissoko), Mvoué (66e Kilota), Ba (23e Sylla), Vagner (89e Guillaume) ; Marius (89e Ifoni).

Antwerp : Butez ; Bataille, De Laet, Pacho, Avila ; Kerk, Vermeeren, Keita (81e Scott), Ekkelenkamp, Muja (64e Balikwisha) ; Janssen.

Arbitre : M. Laforge.

Avertissements : Sissoko, Marius, Poaty, Scott.

Exclusion : 11e Oparé.

Les buts : 15e Ekkelenkamp (0-1), 19e Janssen (0-2).