Seraing chute à Saint-Trond, Westerlo arrache de justesse une victoire à Ostende

Westerlo a trouvé le chemin des filets sur son premier tir cadré après seulement onze minutes de jeu suite à un but de Vaesen (0-1, 11e). À la demi-heure de jeu, Maxim De Cuyper avait eu l'occasion de planter le deuxième but des Kempeneers sur penalty, mais il manqua complètement son tir. La seconde période était largement dominée par Ostende mais les hommes de Thalhammer n'arrivaient pas à faire plier Westerlo. Leurs efforts étaient récompensés à dix minutes du terme suite à une tête de McGeehan sur un ballon perdu dans le rectangle (1-1, 81e). Dans le temps additionnel, Lukas Van Eenoo marquait le but salvateur pour Westerlo (1-2, 90e+2).

Dans l'autre rencontre, Seraing jouait gros en déplacement à Saint-Trond. Largement dominés dans les premières minutes de la rencontre, les Sérésiens ont fini par céder sur une erreur de leur gardien. Mal sorti, Dietsch a laissé le ballon dans les pieds de Gianni Bruno qui a converti son occasion (1-0, 24e). En deuxième période, le match s'est emballé dans les derniers instants. Cependant, à quelques minutes de la fin du match, l'attaquant de 31 ans faisait mouche une seconde fois et mettait son équipe sur la bonne voie (2-0, 83e). Marius réduisait l'écart pour Seraing d'une frappe lourde le long de la ligne de but dans un angle fermé (2-1, 88e).