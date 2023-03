Seraing se sent encore floué par l’arbitrage après la défaite à Saint-Trond (2-1) : "C'est hallucinant”

”Je suis très déçu”, ne cachait pas Jean-Sébastien Legros. “Je pense qu’on a fait un bon match et je suis fier des garçons. On méritait mieux.” Le T1 sérésien regrettait surtout le premier but accordé à Saint-Trond alors que Dietsch semble avoir été gêné par Hayashi. Mais le VAR n’est pas intervenu. “On a vu beaucoup de phases similaires cette saison où le but a été annulé. Je trouve hallucinant que ce ne soit pas le cas sur ce coup. Je n’ai pas de mots. Je ne comprends vraiment pas.”

Saint-Trond : Schmdit ; Hashioka, Smets, Teixeira, Bauer (39e Janssens), Bocat ; Okazaki, Konaté, Boya (64e Reitz) ; Hayashi (84e Tara), Bruno.

Seraing : Dietsch ; Tshibuabua, Lepoint, Mbow ; Mansoni, Sissoko (88e Bunchukov), Cachbach (75e Mvoué), Poaty ; Dias, Guillaume (66e Kilota), Marius.

Avertissements : Boya, Konaté, Tshibuabua, Vagner.

Les buts : 24e Bruno (1-0), 83e Bruno (2-0), 88e Marius (2-1).