Entraîneur, noyau, licence : les grands chantiers de Seraing pour se construire un avenir

Une éclaircie avec la licence

Une bonne nouvelle est arrivée durant la trêve internationale : Seraing a reçu un avis positif du manager des licences quant à sa licence professionnelle pour 2023-24. La garantie de continuité semble avoir été apportée par l’actionnaire majoritaire, Metz (et Bernard Serin). Vu le contexte, ce n’est pas rien. Le précieux sésame n’est pas encore dans la poche, puisque c’est la Commission qui tranche, mais il est rarissime de la voir aller contre l’avis de l’Auditorat, même si ce qui se passe à quelques kilomètres de là, au Standard, démontre que rien n’est gagné d’avance.

Voilà un premier rayon de lumière dans un ciel noir. “Oui, tout n’est pas à jeter ici”, répond l’entraîneur Jean-Sébastien Legros. “Bien sûr qu’il y a encore beaucoup de choses à améliorer, sportivement et structurellement, mais cette nouvelle est le signe d’une certaine rigueur dans la gestion. Maintenant, j’espère que le club fera ce qu’il faut pour gommer les erreurs.”

Rue de la Boverie, on prépare tout doucement 2023-24. ©© Bernard Demoulin

Legros comme T1 ? “Pas encore de signal”

Sera-ce avec lui comme T1 ? C’est la grande question des prochaines semaines : “Non, je n’ai pas reçu de signal, positif ni négatif, à ce niveau. Mais je ne pense pas que ce soit déjà le moment de discuter de mon avenir”, répond celui qui a succédé à José Jeunechamps fin octobre. “Je n’ai pas la tête à ça. Je préfère mettre mon énergie dans le football, et dans trois semaines, il sera encore temps de faire des choix.” Il saura lequel il aura réellement, peut-être en fonction des résultats signés en cette fin de saison, d’ailleurs.

Quel noyau en 2023-24 ? Beaucoup de départs

L’autre chantier, plus grand encore, sera la constitution d’un noyau compétitif, très probablement pour la D2. De nombreux baux arrivent à échéance le 30 juin 2023. Seuls quelques éléments du groupe actuel seront toujours là : les défenseurs Abdoulaye Sylla, Sandro Trémoulet, Mahamadou Dembélé, Marvin Tshibuabua ; les médians Sambou Sissoko, Mathieu Cachbach, Steve Mvoué et Valentin Guillaume et les attaquants Ejaiti Ifoni et Noah Serwy. Peu de cadres, on l’aura compris, puisque des Lepoint, Dietsch, Opare, Vagner, Lahssaini, Bernier ou Marius sont en fin de bail. Les contrats de Kilota, Sambu et Poaty arrivent à terme également, mais comprennent une option de prolongation… qui doit être levée avant le 1er avril.

guillement Mon avenir est flou

Gérald Kilota, présent à Seraing depuis l’été 2016, est un vieux de la vieille mais sort d’une saison qu’il a passé quasiment intégralement blessé. Il ne sait pas de quoi demain sera fait : “Mon avenir est très flou”, répond-il dans un sourire. “Il y a une option que le club peut lever, on verra bien. Je sors d’une saison compliquée avec ma blessure, donc si j’ai la possibilité d’avoir encore une année de contrat dans un club sûr comme ici, je ne vais pas cracher dessus.”

Gerald Kilota restera-t-il une huitième année à Seraing? C'est encore flou, à l'heure actuelle.

Mais il n’a encore rien entendu : “Non… mais j’ai l’habitude que ça se passe comme ça, ici. On attend plutôt le dernier moment pour parler avec les joueurs de leur avenir. On n’a pas reçu de signaux particuliers par rapport à la saison prochaine. Je suppose que la direction en discute en interne. Nous, on reste concentrés sur cette fin de saison. Et j’imagine qu’ils nous en parleront le moment venu.” Histoire de préparer un exercice 2023-24 autrement abouti.