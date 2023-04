Avant de recevoir Gand, Seraing s’accroche à l’impossible : “On ne veut pas finir en étant ridicules”

guillement Je ne sens pas de résignation chez mes joueurs.

Malgré une situation morose, on regarde les choses positivement, au Pairay. “On a disputé un amical de qualité contre Metz, explique l’entraîneur, Jean-Sébastien Legros. Puis on a coupé trois jours pour se vider la tête, déconnecter. Tout le monde en avait besoin. Puis on a repris cette semaine en préparant bien ce match contre Gand. Honnêtement, mes joueurs montent sur la pelouse à l’entraînement avec du plaisir, en proposant des séances de qualité. Je ne ressens pas de résignation, même si on est lucides par rapport à la situation. Si mon équipe baissait les bras, ça se verrait sur le terrain, mais on a encore sorti de bons matchs contre Metz (1-1) et à Saint-Trond (défaite 2-1)."

Le T1 les motive en rappelant ce qu’il y a à aller chercher, encore, même à titre personnel. “On aura la chance de vivre trois top matchs sur les quatre qui nous restent, face à des équipes du calibre de Gand, Bruges et l’Union. Westerlo est une belle équipe également, cela dit. Mes joueurs se rendent compte de la chance qu’ils ont d’être en D1A et beaucoup aimeraient y rester la saison prochaine, d’ailleurs. Ils ont compris qu’ils peuvent aller chercher cela dans ces derniers matchs.” “Cela”, c’est un beau transfert pour 2023-2024, puisque beaucoup de joueurs sont en fin de contrat.

Une 5e défaite de suite à éviter

Le deuxième objectif, c’est de finir la tête haute, histoire de ne pas enchaîner huit défaites sur les huit dernières journées et terminer avec le deuxième moins bon total des dix dernières années, après le faiblissime Beerschot 2021-2022 (16 points). “On ne veut pas finir de façon ridicule, appuie Gérald Kilota. On veut essayer de gagner plusieurs de nos derniers matchs. Il faudra les jouer à fond.”

Et puis tant qu’il reste de l’espoir… “Disons qu’on a encore la possibilité mathématique de se sauver, poursuit le médian français. À nous de rester concentrés et de faire les choses jusqu’au bout… jusqu’à ce que la descente soit officielle. Même s’il n’y a que 10 % de chances de se maintenir, la possibilité de le faire est toujours là. Mais je ne regarde pas le classement en ce moment, ça ne sert à rien. On doit juste compter sur nous-mêmes. Commençons par sortir un bon match face à Gand, qui sera compliqué vu qu’ils ont des choses à jouer. Si on gagne ce samedi, on aura encore notre sort entre les mains la semaine prochaine et on pourra regarder si untel ou untel a gagné ou perdu.” D’autant que les trois équipes qui précèdent les Métallos, Zulte, Ostende et Eupen affrontent l’Antwerp, le Standard et Anderlecht, ce qui pourrait laisser la porte du maintien légèrement entrouverte un moment encore. Tant qu’il y a de l’espoir…