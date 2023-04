L’enterrement sérésien était à la fois triste et touchant dans la Venise du Nord. Triste parce qu’il n’y avait personne dans le bloc visiteur du Jan Breydelstadion. Et ce n’est pas une façon de parler pour dire qu’il y avait peu de monde. Non, il y avait zéro supporter de Seraing vendredi.

Mais on retiendra plus le côté touchant. Pour leur dernier match à enjeu, même si plus personne n’y croyait depuis longtemps, les Métallos ont montré du cœur pour résister pendant un peu plus d’une mi-temps.

Bruges attend le choc

Le coach Legros avait fait le "tri", pour reprendre son expression, dans le noyau en emmenant avec lui ceux qui avaient encore envie, dont le gamin Solheid qui a fait ses débuts en D1. Et cela s'est vu. Seraing a perdu mais a joué avec des valeurs. Ce n'est pas une manière de jeter des bases pour la saison prochaine, puisque tout changera (on parle de l'arrivée de nombreux Sénégalais guidés par Metz), mais au moins de s'en aller la tête haute.

Bruges n’a pas eu peur mais s’est quand même posé quelques questions quand Dietsch multipliait les parades. Ou quand le poteau s’en mêlait (le cadre a tremblé… trois fois !). Il a fallu attendre un tir croisé de Jutglà, son deuxième but en 2023, sur une belle inspiration de… l’arbitre, qui a eu la bonne idée de laisser l’avantage après une faute sur Lang, pour faire sauter le verrou sérésien. Et Nusa a joliment scellé le score dans les arrêts de jeu.

Le Club se réincruste provisoirement en playoffs 1 en attendant le choc de samedi entre Gand et l’Union. Mais la prestation, mélange de précipitation et de maladresse, n’aura pas rassuré les sympathisants brugeois. Les quelques possibilités sérésiennes dans le dernier quart d’heure n’auront rien arrangé.