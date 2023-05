Dimitri Chevremont quitte Seraing : “L’opinion publique a descendu le club en flèche”

Ce qui est certain, c’est qu’il y aura du changement dans le staff puisqu’un départ a déjà été acté : le préparateur physique Dimitri Chevremont a décidé de s’en aller après trois saisons chez les Métallos où il a tout connu : une montée, un maintien de justesse et une relégation. Après avoir annoncé à la direction qu’il ne souhaitait pas rester, il s’est confié à nous.

Dimitri, en résumé, comment avez-vous vécu cette aventure sérésienne ?

”Nous sommes passés par toutes les émotions. Personnellement, j’ai découvert le milieu professionnel avec cinq coachs que j’ai côtoyés (NdlR : Emilio Ferrera, Jordi Condom, Jean-Louis Garcia, José Jeunechamps et Jean-Sébastien Legros). Cela m’a permis de me faire une idée précise de la préparation physique chez les pros qui demande beaucoup de rigueur.”

Plusieurs coachs et tous différents…

”C’est vrai. J’ai tout de suite commencé dans le vif du sujet avec un coach très exigeant (Emilio Ferrera). Ce n’était pas facile de travailler au quotidien avec sa personnalité très importante mais il m’a fait grandir énormément. Les deux mentors de la saison 2021-2022 (NdlR : Condom et Garcia) m’ont aussi apporté beaucoup car nous avons travaillé dur pour assurer le maintien. Jean-Louis Garcia avait une expérience intéressante qu’il partageait. Avec Jean-Sébastien Legros cette saison, nous avons tenté pas mal de choses ensemble aux entraînements et nous discutions beaucoup. Enfin, José Jeunechamps était la personne avec laquelle j’étais le plus en accord. Nous avions la même idée de la préparation physique. Chacun m’a appris quelque chose et c’est finalement le plus important. Tous m’ont donné leur confiance.”

De nombreux joueurs sont aussi passés par le Pairay. Duquel êtes-vous le plus fier ?

”Sans hésiter Ibrahima Cissé. Il était revenu d’Angleterre et n’a pas joué sous Emilio. J’ai travaillé énormément avec lui au début de la saison dernière. Nous allions courir dans les bois à 7 h 30 du matin et nous faisions des séances supplémentaires. Finalement, il a joué toute la saison et c’est lui qui avait les meilleures statistiques. Sinon, il y a aussi eu Simon Elisor (NdlR : parti en cours de saison) qui a perdu 7 ou 8 kg et amélioré considérablement sa condition physique. Idem pour Morgan Poaty qui est arrivé en surpoids et qu’il a fallu suivre au quotidien pour qu’il réalise finalement une belle saison.”

Pourquoi avoir choisi d’arrêter alors ?

”J’ai eu un deuxième enfant il y a huit mois. Combiner la vie de famille et de football professionnel n’est pas chose aisée. J’ai donc dû faire un choix. Puisque la direction n’était pas encore venue vers moi, j’ai fait le premier pas pour annoncer mon départ.”

Dernièrement, on avait l’impression que Seraing n’avait de professionnel que le statut. Le sentiment était le même de l’intérieur ?

”Il est évident que la structure n’était pas des meilleures. Mais c’est le cas depuis le début. Il y a eu quelques manquements au niveau de la communication externe, je comprends donc parfaitement le ressenti. Je vous assure qu’à l’intérieur, tout était plutôt professionnel. L’opinion publique a descendu Seraing en flèche. Une petite chose permettait de démolir Seraing. Il y avait pas mal d’acharnement pour pas grand-chose. Il faut savoir que nous étions payés en temps et en heure, je n’ai jamais connu de retard à ce niveau-là, ce qui n’est pas le cas partout.”

Vous avez quitté le handball de haut niveau pour le football pro. Que préférez-vous finalement ?

”Je viens du football amateur à la base. Le monde professionnel du foot a ma préférence car c’est beaucoup plus populaire, tout le monde en parle et la visibilité est plus grande. Mais j’ai passé de très bons moments au handball également.”

Si le HC Visé vous contacte, vous y retournez ?

”Je ne sais pas dire quel sera mon avenir mais j’écouterai toutes les propositions. J’ai connu d’autres sports, comme le rugby par exemple. Pour ce qui est de Visé, je pense que Thomas Cauwenberghs gère le coaching et la préparation physique mais on ne sait jamais. J’avais été déçu de quitter mais il y avait des restrictions budgétaires suite au Covid, chose que je comprends parfaitement.”