Valentin Guillaume s’impose comme le nouveau chef d’orchestre à Seraing : “Il voit le jeu avant tout le monde”

Lorsque nous avons confronté son entraîneur à cette réponse, il n’a pas semblé surpris. “Valentin travaille et ne dit rien. C’est sa personnalité. Il essaie d’être appliqué, de respecter les consignes, mais, parfois, j’aimerais qu’il insulte deux ou trois gars”, rigole Grégory Proment.

Sur le terrain, Guillaume dégage beaucoup d’assurance pour un joueur de 22 ans. Positionné en soutien de l’attaquant de pointe, il flaire les bons coups avec une certaine aisance, comme l’attestent ses deux réalisations. Face au Standard, il a suivi la reprise de la tête de Christophe Lepoint relâchée par le gardien, tandis qu’à Beveren, il a parfaitement devancé un défenseur pour reprendre au premier poteau le centre d’Edouard Soumah-Abbad. Un sens du placement et une lecture du jeu plus habituels pour un attaquant qu’un médian, en théorie. “Cette saison, je suis plus offensif et positionné dans l’axe du jeu, ce qui convient mieux à mes qualités. Le coach me demande de me situer dans les intervalles, de trouver l’espace, de jouer vers l’avant et de distribuer le jeu”, confie-t-il.

La saison dernière, ces dispositions n’avaient pas convaincu ses deux entraîneurs, José Jeunechamps et, surtout, Jean-Sébastien Legros de lui offrir une vraie chance dans un onze de base qui manquait cruellement de créativité. Avec 465 minutes de jeu réparties en 19 apparitions, il s’était contenté des miettes. “Pourtant, je peux vous garantir que Jean-Seb l’adorait, car Valentin voit le jeu avant tout le monde, il a une bonne patte et est très propre sur le plan technique, reprend Proment, qui occupait le poste d’adjoint lors de la défunte campagne. Valentin manquait un peu de personnalité, c’est quelqu’un de très introverti et c’était donc compliqué de le lancer. Il n’était peut-être pas prêt.”

Très discret, l’Ardennais ne tient pas à polémiquer sur ce statut. Il reconnaît que ses premiers mois à Seraing représentaient, avant tout, une “période d’acclimatation” pour lui, qui découvrait l’élite belge. “J’aurais quand même apprécié jouer davantage en deuxième partie de saison. Je me sentais prêt, mais le coach avait ses raisons. Nous avons discuté ensemble, mais c’était assez vague. Je n’ai pas trop envie de m’éterniser sur ce sujet.”

À 22 ans, il est confronté à une saison importante pour la suite de son parcours. Il a besoin de signer des prestations de référence pour démontrer avoir sa place à ce niveau. Cet objectif “ne représente pas une pression” selon ses propres dires, car, pour le moment, “tout se passe bien”.

Bien entendu, il est trop tôt pour oser affirmer qu’il sera la révélation de la saison. Son prochain défi sera d’afficher la même forme sur le long terme. “Avec le staff, nous essayons de le mettre dans les meilleures conditions pour exprimer tout son potentiel. Je ne vais pas lui demander d’aller au combat, ce n’est pas son jeu. Personnellement, j’aime quand mon équipe joue au ballon et, pour cela, j’ai besoin de joueurs comme lui, capable de déclencher quelque chose sur une action grâce à sa qualité technique, détaille Proment. Footballistiquement, il est très intelligent. Il sait où se placer, il sent les coups. Nous allons voir où son évolution le mène, j’espère qu’il sera prêt pour la D1A en fin de saison. En tout cas, c’est ce que nous allons essayer de faire.”