Coupe de Belgique: Seraing manque d’humilité et se fait logiquement éliminer par Knokke

Il est difficile de donner tort au coach tant son équipe a montré son plus laid visage. Le manque d’envie, le faible impact dans les duels et une trop grande impression de facilité ont été décisifs face à des Flandriens prêts à jouer leur vie pour affronter une D1A au prochain tour. Pointer un seul coupable est toujours injuste mais le manque d’implication de Lilian Raillot symbolisait parfaitement cet état d’esprit défaillant. “Certains se sont vus trop beaux. On a commencé à baisser le rythme et c’est toujours très difficile de le remonter. J’ai d’ailleurs dit dès la mi-temps qu’on allait perdre ce match”, reprenait Grégory Proment.

Cette élimination résonne comme une leçon d’humilité. Une réponse est attendue dès dimanche prochain, sur la pelouse de Deinze.

Le technique

Knokke : Goblet, De Poorter, Vanraefelghem, Schoonbaert, Buysse, Jalloh (67e Hebbelinck), Pierre, Bailly, Addo (70e Kunda), Naessens (65e Mbye), Prudhomme (80e Aelterman).

Seraing : Margueron, Detienne, Solheid, Trémoulet, Kebe, Diarra (71e Lepoint), Raillot (62e Cachbach), Camara (63e Serwy), Guillaume, Soumah-Abbad (74e Boukteb), Fall (63e Douane).

Arbitre : M. Calluy.

Avertissements : Cachbach, Bailly, Trémoulet, Pierre.

Les buts : 53e Prud’homme (1-0), 59e : Naessens (2-0), 67e Douane (2-1), 82e Kunda (3-1).