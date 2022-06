Un nouveau président (Marc Sombreffe), un nouveau directeur sportif (Carlos Freitas), un nouvel entraîneur (José Jeunechamps) et plus aucun joueur messin : c’est pratiquement un tout nouveau club qui reprend le chemin de l’entraînement ce samedi, après les deux jours réservés aux traditionnels tests physiques. Un peu moins de six semaines après le maintien décroché face au RWDM, Seraing a changé de visage.