Jean-Louis Garcia n’est pas dupe. Le coach sérésien sait que le temps manque et que la réception du Beerschot, ce mercredi, marquera un tournant dans ce championnat. "Mais je trouve très anxiogène le fait de répéter tout ce qui ne va pas. Il faut s’appuyer sur les points positifs", nous confiait le Bordelais avant la rencontre face à la lanterne rouge. Pour changer d’air et se vider l’esprit, les Métallos ont d’ailleurs passé la journée et la nuit "au vert", loin du stress.

Effectivement, l’équipe est en progrès, notamment d’un point de vue athlétique et tactique, même si elle a encaissé 7 buts en deux matchs. "Les joueurs ne rechignent pas à faire les efforts défensifs. Même Youssef Maziz, qui a enregistré la deuxième meilleure performance athlétique face à Saint-Trond. Cela ne l’a pas empêché d’être décisif ! Opare peut monter en puissance, comme Wagué et Dabila. J’ai vu un Cachbach très intéressant, une bonne rentrée de Poaty et Bernier malgré le peu de préparation. Parce qu’il ne faut pas oublier qu’on a encore bricolé avec des joueurs qui n’étaient pas prêts."

