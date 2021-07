Seraing et Malines s’affrontent samedi soir en championnat. Un duel entre un club qui espère grappiller ses premiers points et un autre qui doit confirmer sa belle entrée de la semaine dernière. Pour Alexandre Czerniatynski, c’est plutôt un duel entre un club où il a été limogé assez rapidement (il a entraîné Seraing de juillet à octobre 2015) et un autre où il a connu la faillite (en 2003).