Amadou Ndiaye prêté en Nationale 1 française

La saison dernière, Seraing a pu bénéficier des qualités de plusieurs joueurs venus du FC Metz, grâce au partenariat qui lie les deux clubs évoluant désormais au plus haut niveau de leur pays respectif. En attaque, tout le monde a retenu le nom de Goerges Mikautadze, la véritable révélation de la D1B. Derrière lui, un autre attaquant était également venu en prêt du FC Metz: Amadou Ndiaye, un joueur de 21 ans.



Il n'a certes pas obtenu le même temps de jeu que l'incontournable buteur géorgien mais il était bon réserviste et est parvenu à planter quatre buts en 17 apparitions sous la vareuse des Rouge et Noir. Comme Mikautadze, il fait partie des joueurs rentrés à Metz et qui ne reviendront en principe pas à Seraing. Pour Ndiaye, c'est même sûr et certain qu'on ne le reverra pas de sitôt au Pairay puisqu'il a été prêté par le club lorrain au Mans, un club de Nationale 1 (troisième échelon) française, pour le prochain exercice.



Arrivé de Génération Foot à Metz en 2018, il a connu un prêt de six mois à Sochaux au début de l'année 2020, juste avant de rejoindre la Belgique pour une année.