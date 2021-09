Seraing, c’est Byzance, ou presque. Enfin, on pourrait ergoter et vouloir toujours plus, mais Jordi Condom a un noyau quantitativement et qualitativement à la hauteur de ses espérances. Surtout d’un point de vue qualitatif, car même une courte défaite contre le Standard dans le choc liégeois a été vécue comme un échec.

C’est dire l’état d’esprit des Sérésiens, qui déjouent les pronostics. Avec la manière, qui plus est !