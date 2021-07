Antoine Bernier sera toujours Métallo la saison prochaine Seraing Matthias Sintzen Convoité par plusieurs clubs, il reste fidèle aux Rouge et Noir. © Belga

La montée en D1A, Seraing la doit à son collectif et à son esprit de groupe. Il y a bien sûr eu Georges Mikautadze, la véritable révélation, qui a été un grand acteur de la réussite. Mais Antoine Bernier, a joué un rôle extrêmement important également, en inscrivant notamment six buts et en délivrant cinq passes décisives. C'est ce qui lui a d'ailleurs valu d'être très convoité ces derniers mois par plusieurs formations du sommet.



Après mûre réflexion et des discussions avec les dirigeants sérésiens, l'ailier dinantais de 23 ans s'est vu proposer un nouveau contrat pour deux saisons supplémentaires. "Notre Eden à nous va découvrir la D1A avec nos Métallos", a communiqué le club. Nul doute qu'il jouera à nouveau un rôle important la saison prochaine parmi l'élite!