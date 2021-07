Près de deux ans après, cela le fait encore sourire. Antoine Bernier va découvrir la D1A avec Seraing, ce samedi à Courtrai (18h30), alors qu’il compte déjà une campagne européenne dans les jambes. C’était en 2019, lorsque Dudelange (D1 luxembourgeoise) s’était qualifiée pour l’Europa League et affrontait l’APOEL Nicosie, Qarabag et, plus conséquent, le FC Séville