Ce deuxième déplacement à Gand en cinq jours était déjà celui de trop. Seraing grimaçait à l’idée de jouer ce match reporté vendredi dernier à cause de la tempête Eunice. Et on peut presque affirmer que ce manque d’envie s’est vu sur le terrain. Les Sérésiens pensaient-ils déjà à leur déplacement à Zulte Waregem, dimanche ?