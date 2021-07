A ce moment-là, on a bien cru que Seraing faire basculer la partie. Alors qu’ils poussaient, les Métallos ont été surpris sur un contre courtraisien. Il a fallu compter sur Benjamin Boulenger, l’expérimenté défenseur central de 31 ans, pour éviter le 1-0. On jouait alors la 27e minute, et tout était encore possible. "Je me disais qu’il fallait que j’anticipe d’un côté ou de l’autre. Finalement, Badamosi a tiré sur moi", sourit Benjamin Boulenger.

Malheureusement, le but de Chevalier est arrivé par après. Et le penalty aussi. "Ils ont eu beaucoup plus le ballon que nous mais on n’a pas vraiment pas démérité. Courtrai est une équipe d’expérience, costaude dans les duels. On a senti la différence d’expérience avec notre équipe. Mais ce qui me rassure, c’est que l’on n’a pas concédé tant d’occasions que cela. La différence, c’est qu’ils ont été efficaces sur la moindre possibilité qu’ils ont eue. À part sur celle que j’ai repoussée."

"On va progresser en équipe"

Pour la plupart des joueurs, c’était le premier match en D1A. Pas pour Benjamin Boulenger, qui avait disputé 5 rencontres avec Charleroi lors de la saison 2016-2017.

"En jouant des matchs, on va progresser en équipe. Tous ensemble, on va s’en sortir. Il faut travailler tactiquement et techniquement pour se mettre au niveau des autres équipes. Mais on n’en est vraiment pas loin", conclut le défenseur français.R. I.