C’est souvent le cas avec Seraing : si un joueur manque à l’appel, il n’y a pas vraiment de profondeur dans le noyau pour y remédier. Jordi Condom devait trouver une solution pour remplacer Mansoni, testé positif avant cette rencontre, au back droit. En général, la solution de prudence consistait à aligner Faye, plus à l’aise dans l’axe et avec un profil plus défensif. Il y avait éventuellement D’Onofrio, qui n’a eu que des miettes cette saison pour le moment, mais il était blessé.

Face à OHL, le Catalan avait finalement décidé d’aligner Bernier, qui a davantage l’habitude de rentrer dans le jeu pour aller tenter sa chance devant ou dans la boîte. Le Dinantais a fait ce qu’il a pu à un poste inhabituel. "On a beaucoup travaillé avec lui la semaine qui s’est écoulée, en lui disant qu’il était capable de le faire. Car malheureusement, on n’avait pas énormément de solutions derrière, expliquait Jordi Condom. Il a bien compris ce qu’on lui demandait, surtout d’un point de vue défensif. Il a aussi couru beaucoup de kilomètres. Franchement, chapeau à lui."