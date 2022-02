Stop war and make peace", arrêtez la guerre et faites la paix. Un message pacificateur des Sérésiens, en écho à la situation catastrophique en Ukraine. Un maintien peut effectivement paraître une cause futile dans ce contexte, mais les Métallos n’avaient que cet objectif-là en tête : ramener un résultat de Zulte Waregem, se donner l’espoir de s’en sortir autrement que par la voie des barrages.

Mais cela ressemble de plus en plus au scénario de cette fin de saison pour les Sérésiens, qui sont désormais à 6 unités de Zulte Waregem, premier non relégable, à 5 journées de la fin. Heureusement, le Beerschot, bon dernier, reste à 7 points (avec un match en moins). Mais, encore une fois, les Métallos peuvent nourrir des regrets. Car, après le camouflet de Gand, rapidement mis de côté, c’est la frustration qui a primé pour ce déplacement crucial au Essevee.