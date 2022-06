À l’heure actuelle, à Seraing, il ne reste plus beaucoup de joueurs pour entamer le prochain exercice. Pour tenter de se sauver au sommet du football belge, le club est bien conscient qu’il va devoir recruter… ou compter sur des joueurs de Metz. La première arrivée a été actée ce vendredi avec l’arrivée surprise de Christophe Lepoint, pourtant cité chez les U23 du Standard et de Gand. "J’avais aussi des contacts en D1B", avoue-t-il.

À bientôt 38 ans, il faut bien dire que l’on ne s’attendait plus à voir l’ancien milieu de Courtrai et de Zulte-Waregem en D1A. Un défi à ce niveau, le joueur lui-même n’en avait plus l’espoir. "Quand je suis retourné à Mouscron l’an dernier, c’était pour y terminer ma carrière. Mais vu la tournure des événements, je ne pouvais partir sur une telle note", explique Lepoint, qui a vécu des semaines compliquées. (...)