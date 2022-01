Après sept défaites consécutives, ce succès face à la lanterne rouge fait du bien. Le Beerschot est désormais relégué à 10 points.

Ce n’était pas parfait, mais ils l’ont fait ! Les Métallos ont remporté leur première finale pour le maintien, la première victoire de l’ère Jean-Louis Garcia, face à des Anversois qui ont eu la mainmise, mais qui n’ont pas vraiment mis des chiffres sur leur domination stérile. Puisque c’est Seraing qui s’est montré le plus efficace dans ce duel entre le barragiste et la lanterne rouge. Et ce n’est pas peu de l’écrire alors que ces dernières semaines ont été marquées par les erreurs individuelles.