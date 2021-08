Dans le courant de la saison dernière, tout le club du RFC Seraing était touché par une histoire de tests Covid visiblement falsifiés. Directement, un homme était sous les projecteurs: Peter Kerremans, team manager à l'époque. La direction sérésienne décidait de le limoger directement. Le Parquet de l'Union belge se mêlait tout de même de l'histoire et on pouvait s'attendre à de lourdes sanctions tant envers le club, qu'envers l'homme.Alors que l'équipe était prête à rejoindre la D1A, il était question à un moment de relégation, voire de radiation. Le 11 juin dernier, tout le monde poussait un "ouf" de soulagement en apprenant que “

Restait cependant l'enquête concerne d’éventuelles infractions au règlement fédéral par des affiliés individuels du RFC Seraing. Peter Kerremans attendait d'y voir un peu plus clair et de savoir s'il était question de sanction à son égard ou non. Lui aussi peut à présent souffler puisqu'il a reçu une notification l'informant qu'aucune poursuite disciplinaire ne serait engagée à son encontre!



Sans emploi depuis son départ de Seraing, il peut à présent retrouver un nouveau défi dans un club de football.