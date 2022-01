Au mois de décembre, les supporters sérésiens espéraient secrètement voir Daniel Opare signer au club. Le défenseur ghanéen de 31 ans, qui était sans club depuis la fin de son contrat à Zulte Waregem, avait obtenu l’autorisation de s’entraîner avec le groupe. Tout le monde était partant pour commencer l’aventure sérésienne, le joueur et l’ex-entraîneur Jordi Condom. Mais les négociations n’avaient pas abouti à l’époque.

Un mois plus tard, avec Jean-Louis Garcia désormais, les choses s’accéléraient et Seraing bénéficiait d’un boost d’expérience inattendu. Car il est vrai que l’ancien du Standard et de l’Antwerp, passé par la formation du Real Madrid, le FC Porto, Augsburg en Bundesliga ou encore le Besiktas et Lens, est un transfert presque inespéré pour les Sérésiens.

Il doit désormais les aider à arracher le maintien, alors que les Métallos restent sur une série de 7 défaites consécutives.

(...)