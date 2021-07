D'autres joueurs à l'essai étaient également sur le terrain au coup d'envoi. On retrouvait Giacomo Valerio D'Asaro, un centre-avant de 18 ans passé par le Standard et à St-Trond la saison dernière, et Cheick Diarra, un international malien en fin de contrat à Dunkerque.Juste avant la pause, l'équipe de BGL Ligue égalisait (2-2). La deuxième période était bien moins prolifique. Les locaux inscrivaient le seul but à un quart d'heure du terme, infligeant ainsi à Seraing sa deuxième victoire défaite consécutive dans cette préparation.

Le match opposant le Racing Club Luxembourg à Seraing ce samedi commençait à 200 à l'heure. Rapidement surpris par un but luxembourgeois à la quatrième minute, les Métallos égalisaient quelques instants plus tard via Noah Serwy, un jeune Espoir qui s'entraîne actuellement avec le noyau A.Ils passaient même devant à la demi-heure de jeu, par Marius Mouandilmadji, l'attaquant tchadien toujours en test et déjà buteur lors des deux premiers amicaux de Seraing (victoire 1-0 contre Gand et défaite 2-1 à Eupen).