Yade et Traoré devraient débarquer pour étoffer le noyau des Métallos.

Le FC Metz va être fixé sur le niveau de sa préparation ce dimanche, face à Lille. Dixièmes la saison dernière en Ligue 1, les Lorrains ont connu un mercato assez calme avec seulement deux départs majeurs (Angban et Boye) et trois arrivées (Bassi, Rose, Alakouch). Les pépites Centoze et Sarr ne partiront que contre un gros chèque et pour Boulaya, qui veut partir, le club n’a pas encore reçu d’offre sérieuse.

Le noyau va donc subir un "crash test" face aux Lillois. Certes, le champion de France n’a enregistré qu’une arrivée (Onana) et a perdu deux joueurs majeurs (Maignan et Soumaré). Mais il s’est rassuré le week-end dernier en remportant le Trophée des champions face au PSG, à Tel Aviv.

(...)