Du sommet du handball belge au sommet du football belge. C’est ainsi que se résume la vie de Dimitri Chevremont. En un an à peine, ce préparateur physique de 35 ans est passé de la Beneleague de handball avec le HC Visé BM, à la D1A avec le RFC Seraing. Il y a quelques semaines à peine, il était toujours en D1B avec les Métallos, en train de lutter pour la montée.



Très apprécié pour la qualité de son travail, sa rigueur, sa sympathie et sa bonne humeur, il a prolongé l’aventure pour deux saisons chez les Rouge et Noir. Tout cela après avoir (provisoirement ?) abandonné son école, où il était professeur d’éducation physique il n’y a pas si longtemps. Avec nous, il revient sur ses choix de vie, son parcours dans le monde du handball et la préparation de Seraing cette saison.

Pourquoi êtes-vous passé du handball au football?

“À la base, je viens du monde du football. Je jouais au foot à Dalhem, puis j’ai fait la préparation physique avec Warsage. Je m’occupe aussi des arbitres (...)