Àquelques détails près, Seraing revenait comme une furie sur ses opposants pour la 16e place, synonyme de maintien direct (voir ci-dessous). Déjà auteur du but égalisateur, Maziz aurait pu renverser OHL à lui tout seul si sa frappe tendue (29e) et sa magnifique bicyclette dans les arrêts de jeu étaient rentrées.

Mais, samedi, il y avait un bloc louvaniste très compact, très discipliné, à contourner. Patients, les hommes de Marc Brys ont profité d’un moment de flottement après le retour des vestiaires pour mettre à mal le plan sérésien.

La première mi-temps avait pourtant été encourageante, sans être emballante. Une bataille tactique où l’on a vu des Sérésiens appliqués et parfois survoltés, à l’image de Lahssaini et ses gestes techniques, mais sans parvenir à trouver la faille. Et c’est lorsqu’ils tentent des choses sans parvenir à les concrétiser que ces Sérésiens sont les plus fragiles. "On était un peu sur la retenue, il y a eu trop d’hésitations", analysait Youssef Maziz après la rencontre.