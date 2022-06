C'est la journée des annonces au Pairay. Après l'arrivée de Marvin Tshibuabua (AS Saint-Etienne) et celle de Jean-Sébastien Legros (T2), c'est au tour de Francesco D'Onofrio d'apposer sa signature. Souvent réserviste la saison dernière, le fils du regretté Dominique a prolongé son bail d'un an chez les Métallos. L'arrière-droit de 31 ans est au club depuis 2020 mais il avait déjà effectué un passage entre 2014 et 2016. Il apportera à nouveau toute son expérience au groupe et sa bonne humeur caractéristique dans le vestiaire rouge et noir.