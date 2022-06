L’Anversois est le seul gardien sous contrat à Seraing pour le premier amical de la saison.

José Jeunechamps n’aura pas l’embarras du choix, ce samedi (18 h), pour trouver le onze de base sérésien qui affrontera Verlaine (D2 ACFF). Le technicien liégeois, privé de tous les joueurs prêtés lors de la défunte campagne, pourra uniquement compter sur le renfort de Christophe Lepoint, arrivé en provenance de Mouscron, et de quelques jeunes pour ce premier match amical de la saison. Il sera également attentif à la prestation des deux seuls gardiens mis à sa disposition, Timothy Galje et Merveille Goblet, arrivé en test la semaine dernière et qui devrait recevoir quelques dizaines de minutes pour montrer ses qualités.

