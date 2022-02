Dans tous les cas, le vent aurait été un élément perturbateur de ce match d’ouverture de la 28e journée entre La Gantoise et Seraing. Par mesure de prudence, la rencontre a été reportée à une date ultérieure en raison des conditions météorologiques et notamment de la tempête Eunice, qui a soufflé comme jamais sur la Belgique et sur la Ghelamco Arena, qui a donc perdu une partie de sa toiture dans la journée de vendredi.