La hiérarchie n’a pas changé à Seraing avec la montée en D1A. Guillaume Dietsch devrait tenir les perches des Métallos toute la saison, avec Maxime Mignon (30 ans) et Timothy Galjé (20 ans) dans son dos pour le concurrencer.

Seul changement pour le gardien français : Olivier Werner, qui était dans le groupe de D1B la saison dernière, est désormais de l’autre côté de la ligne en tant qu’entraîneur des gardiens. « Je suis très content de son nouveau statut et du travail que l’on effectue ensemble. Oli nous propose de bonnes choses et sait surtout de quoi il parle, nous confie le natif de Forbach à propos de l’ancien gardien de Mons, Mouscron, du Cercle ou encore d’Eupen. Je le trouve très investi. J’ai toujours eu beaucoup de respect à son égard, comme joueur et, maintenant, comme entraîneur. S’il m’engueule, je ferme ma gueule et je l’écoute. »

Dietsch est l’un des six joueurs prêtés par le FC Metz cette saison. Avec Seraing, il a connu la montée la saison dernière au terme d’une saison pleine (9 clean-sheets). Il a prolongé son bail pour une saison supplémentaire. « Cela s’est fait naturellement. Après la double confrontation face à Waasland-Beveren et la promotion, j’ai directement dit que ma volonté était de continuer à Seraing. C’est une bonne décision, je trouve, pour progresser et accumuler des minutes. Cette saison va me permettre de me mettre en valeur, parce que j’aurais du travail, je pense. La D1A, c’est une belle vitrine. »

"Le groupe est prêt"

Samedi, sur le coup de 18h30 à Courtrai, Seraing va effectuer un retour historique dans l’élite, 25 ans après l’absorption du matricule 17 par le Standard.

Mais au-delà de l’aspect historique, la plupart des joueurs du noyau sérésien vont disputer leurs premières minutes en D1A. Ce sera le cas aussi pour Guillaume Dietsch. « Il y a beaucoup d’excitation à l’idée de commencer ce nouveau championnat. La préparation a été bonne, la charge de travail a été importante. Et j’étais content de faire le stage chez moi, à Metz. »

Courtrai, une équipe de milieu de tableau mais bien plus expérimentée, ne se laissera pas faire par les petits nouveaux au stade des Eperons d’or. « C’est une équipe solide chez elle. Ce ne sera pas facile, et je ne pense pas qu’il y ait un adversaire idéal pour commencer. Mais on va là-bas pour arracher des points », conclut Guillaume Dietsch.