Guy Mbenza en route vers Seraing Seraing R.I L’attaquant de l’Antwerp (21 ans) pourrait débarquer prochainement en prêt dans le club promu.

© BELGA

Après une demi-saison en prêt à Lausanne, en D2 suisse (7 buts et 2 assists en 15 matches), Guy Mbenza ne devrait pas rester très longtemps à l’Antwerp, où Brian Priske a pris le flambeau de Franky Vercauteren.



L’attaquant congolais devrait arriver en prêt à Seraing. Le club promu et le joueur, qui veut y aller, sont toujours en discussion, mais la décision pourrait être prise rapidement.



Guy Mbenza, international avec le Congo-Brazzaville (2 sélections), avait signé en octobre 2020, en provenance du Cercle Bruges. Chez les Brugeois (2 matchs, 2 buts) comme chez les Anversois (2 matchs, 1 but), il n’a pas vraiment eu l’occasion de montrer l’étendue de son talent.