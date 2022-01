La rencontre Guinée-Gambie, pour les huitièmes de finale, allait faire un malheureux du côté sérésien. Finalement, c’est le Gambien Ablie Jallow qui l’a emporté (0-2) et qui a gagné l’opportunité de jouer un quart de finale ce samedi contre le Cameroun (17h), pays hôte de cette Coupe d’Afrique des Nations.

Le Guinéen Ibrahima Cissé est rentré en Belgique ce mercredi. Il a assisté à la victoire importante des Métallos face au Beerschot (2-1). Ce samedi, il est déjà dans le groupe pour affronter Eupen. "Malgré le voyage et les matchs joués, je suis prêt. Je prends soin de moi et je me repose bien", sourit-il.

Il devra pourtant s’adapter au système de Jean-Louis Garcia, qu’il n’a pas eu l’occasion de rencontrer avant son départ pour la CAN. Et retrouver ses sensations comme milieu défensif, alors que le sélectionneur guinéen Kaba Diawara l’a fait évoluer dans un rôle inhabituel. "J’ai joué 3,5 matchs comme piston sur le flanc droit. Je n’avais plus l’habitude. Mais c’était une chouette compétition, l’ambiance était très bonne dans le groupe. On est tombé face à la Gambie, une petite équipe qui était un peu plus motivée que nous. Et c’est ce qui a fait la différence. C’était mérité pour Ablie (Jallow). Il m’a bien charrié après la rencontre (il rigole)."

"L’atout fraîcheur sera important"

Cissé est donc un vrai renfort pour Garcia, qui espère compter sur la nouvelle dynamique pour confirmer face à Eupen. "Je vais apprendre à connaître Ibrahima, mais je ne vais certainement pas l’utiliser comme Kaba Diawara, sourit le Bordelais. C’est un gratteur de ballon, un récupérateur, qu’il faut mettre en confiance devant la défense."

Le Guinéen pourrait faire son retour dans l’entrejeu, où Cachbach prend des galons. "Mi-temps après mi-temps, il progresse. Quand je suis arrivé, il y avait quelques préjugés défavorables sur lui. Mais avec mon œil nouveau, je constate que c’est un vrai profil de footeux, gaucher, avec un gros volume de jeu. Il est en quête de confiance mais a un vrai potentiel, qu’il n’a pas toujours exprimé par le passé. Maintenant, il doit se maintenir à ce niveau de performance."

Les Métallos veulent enchaîner un bon résultat face aux Pandas, qui n’ont plus le feu sacré. "Il ne faudrait pas leur manquer de respect, au risque de connaître une désillusion. L’humilité n’empêche pas l’ambition. C’est une équipe qui joue au ballon, au sol, qui cherche les décalages. Peeters est un très bon profil et Agbadou est impressionnant défensivement. On veut battre le fer tant qu’il est chaud et prendre au moins un point, mais je reste méfiant. Et l'atout fraîcheur sera impotrant", conclut l’entraîneur des Métallos.

Le groupe : Dietsch, Galjé, Mignon, Opare, Nadrani ,Dabila, Wagué, Kilota, Poaty, Spago, Cissé, Cachbach, Lahssaini, Djédjé, Maziz, Bernier, Douane, Mikautadze, Marius.