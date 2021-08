Depuis la banlieue de Madrid, Abdel Al Badaoui nous explique son choix de quitter Seraing.

C’est un petit feuilleton qui aura duré quelques semaines au RFC Seraing. Gérald Kilota et Abdel Al Badaoui étaient en désaccord avec la direction pour la levée d’une année en option. Pour Kilota, le problème s’est résolu et il a pu réintégrer tardivement le noyau. Cela ne l’a pas empêché d’être titulaire samedi dernier lors de la victoire face à Malines (1-0).

Pour Abdel Al Badaoui, par contre, les deux parties ont convenu d’un commun accord que l’avenir du joueur n’était plus au stade du Pairay. Le milieu offensif marocain (6 buts et 5 assists la saison dernière), qui a grandi à Barcelone jusqu’à ses 17 ans avant de passer par Visé et les centres de formation de Saint-Trond et du Standard, a préféré le soleil madrilène et Alcorcón, qui évolue en deuxième division.

Abdel Al Badaoui, vous avez commencé l’entraînement cette semaine avec votre nouveau club. Déjà convaincu ?