Jean-Louis Garcia avait du mal à cacher son énervement face aux agissements de certains individus contre ses joueurs après la défaite à Gand, mercredi soir. “C’est déplorable d’être accueilli de la sorte par une cohue de hooligans qui nous attendaient sur le parking. C’est de la connerie humaine, lançait le Bordelais sur le ton de la colère. Et en plus de ça, tu te mets une balle dans le pied en t’en prenant à ton meilleur joueur (NdlR : Maziz a reçu des menaces et des coups sur sa voiture). Ça me met en colère parce que c’est tout l’inverse qui devrait se passer. Il faut garder l’unité.”

Fédérer son groupe et ses supporters est essentiel alors que Seraing se déplace à Zulte Waregem ce dimanche pour un match important. Le résultat va déterminer la tendance pour cette fin de saison. Car s’ils gagnent, les Métallos vont pouvoir concurrencer le Essevee pour la place de premier non relégable. Bonne idée, alors que le maintien passerait, à l’heure actuelle, par les barrages.

“On n’a pas plus de pression qu’eux. Ils ne sont pas dans une situation confortable non plus, ajoute Jean-Louis Garcia. Quand c’est dur, il n’y a que les durs qui avancent. On doit être infaillible sur l’état d’esprit et l’attitude. Il faut être prêt à se relever après chaque défaite. Parce que si tu te maintiens, tu les oublieras au final.”

Le Bordelais est déterminé, d’autant plus qu’il garde toujours en tête la victoire dans le match de la “mort” face au Beerschot. “On a vu que l’on pouvait gagner ce genre de rencontres. La technique, la tactique, ça n’aura pas d’importance. Ce qui compte, c’est la capacité mentale, la gestion des émotions. On va rebondir, j’en suis certain. Les critiques après notre match à Gand, c’est normal. Mais si on gagne, on aura oublié.”