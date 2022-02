Le football n’est pas une science exacte : les résultats viennent parfois sans la manière et l’inverse est d’autant plus vrai. Même s’ils n’ont pas réussi à concrétiser leurs moments forts, les Sérésiens avaient très bien démarré leur rencontre face aux Zèbres. "Dommage, cette ouverture du score. C’était la première fois que Charleroi entrait dans notre rectangle", regrettait Jean-Louis Garcia.

Mais le tournant du match, c’est évidemment cette exclusion de Boulenger. "Je suis en colère. C’est un fait de jeu terrible. Il y a un manque de maîtrise de sa part sur les deux cartons jaunes qu’il prend. La première faute est à 40 mètres du but et, sur la seconde, il n’a pas besoin de retenir l’attaquant comme cela. On s’est mis dans une situation très compliquée. On ne peut pas faire des erreurs comme ça."

Plutôt que de s’apitoyer sur son sort, les Sérésiens ont serré encore davantage les rangs pour ne pas s’écrouler. "On n’avait pas une tête de relégable. C’était plus difficile en infériorité numérique mais j’ai aimé notre courage face à un adversaire qui nous était supérieur dans le jeu. Je ne suis pas embêté d’avoir été battu par Charleroi, mais j’ai le sentiment que l’on avait démarré le match en les faisant douter, en étant dominateur. À 11 contre 11, on aurait pu aller chercher un peu mieux. On est en progrès, mais au moment où l’on domine l’adversaire, on n’a pas le geste juste."

Depuis Saint-Trond, Jean-Louis Garcia privilégie une défense à cinq. Mais avec la suspension de Boulenger et la blessure de Wagué, qui sera encore out plusieurs semaines, le Bordelais va devoir trouver des solutions. "Je suis plutôt adepte une défense à quatre, et c’est quelque chose que je pensais déjà faire (NdlR : pour sa première, en deux temps, face à l’Union, il avait privilégié un 4-2-3-1). À 10 contre 11, on a pas mal défendu avec deux lignes de quatre. Ça peut être une option pour la suite, mais je ne veux pas pleurnicher", concluait-il.